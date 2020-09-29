الظفرة يتحفظ على عرض النصر

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تحفظ نادي الظفرة على الطلب الذي تقدم به نادي النصر للإستفادة من خدمات حارس المرمى خالد السناني عن طريق الإعارة بسبب بعض النقاط التي احتواها العرض المقدم من "العميد" وترك الباب مفتوحا للمزيد من المفاوضات.

ونفت المصادر ما تردد عن حسم الصفقة والرد على النصر بالموافقة، وأكدت أن الظفرة درس الطلب خلال الساعات الماضية لكن العرض لم يجد ترحيبا خاصة أن السناني من العناصر التي يعتمد عليها الفريق وتم إختياره للمنتخب الوطني مؤخرا.

وقالت المصادر: هنالك إتصالات بين الناديين وربما يتم الوصول إلى إتفاق حال تم تعديل العرض المقدم من النصر، وحال لم يحدث التعديل الذي يجد الترحيب داخل النادي سيواصل السناني مشواره مع الظفرة.

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