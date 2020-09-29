ضياء سبع يكمل تشكيلة النصر المثالية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

اكتملت تشكيلة النصر المثالية، بانضمام اللاعب الجديد ضياء سبع، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكنه ينتمي لعائلة عربية مسلمة، وهو قادم من غوانزو الصيني، بعقد يمتد لموسمين، ليشغل مركز صانع الألعاب الذي افتقده الفريق في المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر أن يختبر المدرب الكرواتي، التشكيلة المثالية في التجربة الودية رقم 7، والتي سيواجه خلالها العميد عجمان على استاد آل مكتوم، رغم أن مصدراً قريباً من الفريق، قلل من حظوظ مشاركة اللاعب الجديد، بسبب عدم تدربه في اليومين الأخيرين، لتفرغه لاستكمال إجراءات التعاقد معه.

بيان

وكان النصر أصدر بياناً مساء أول من أمس، أكد من خلاله تعاقده رسمياً مع لاعب منتخب إسرائيل، ضياء سبع، وأن ضمه إلى صفوف الفريق، جاء من منظور فني بحت، ولما يتمتع به من مواهب وقدرات فنية وفردية.

وجاء البيان في البيان: «أتمت إدارة شركة النصر لكرة القدم، إجراءات تعاقدها مع اللاعب ضياء محمد سبع (28 عاماً) لموسمين، ليصبح رابع المحترفين الأجانب في صفوف العميد».

وأضاف البيان: «الوافد الجديد استطاع بموهبته أن يشق طريقة نحو النجومية، ويحجز لنفسه مكاناً في صفوف أبرز الأندية الإسرائيلية، قبل أن يكون محط اهتمام أبرز الأندية الآسيوية».

وتابع: «إن شركة النصر لكرة القدم، إذ تتمنى التوفيق للاعب ضياء سبع في مهمته الجديدة، وأن يظهر بالمستوى المأمول منه».

ترقب

وتضمن البيان تصريحاً لعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أكد من خلاله أن عقد اللاعبين الأجانب في النصر، اكتمل رسمياً، بعد التعاقد مع ضياء سبع، مشيراً إلى أن الأخير من المنتظر أن يشكل إضافة فنية كبيرة.

مسيرة

بدأ ضياء سبع مسيرته الاحترافية بفريق مكابي تل أبيب، ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع، ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين، وفي 2014 انتقل إلى مكابي بيتح تكفا، و توج معه بلقب هداف الدوري الإسرائيلي. وفي موسم 2018 - 2019، انتقل إلى هبوعيل بئر السبع، مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو، في أكبر صفقة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الإسرائيلي، قبل أن ينتقل إلى غوانزو الصيني، مقابل 5 ملايين يورو.

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