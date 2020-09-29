الإصابات تضرب نجوم دورينا مبكراً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض العديد من نجوم أنديتنا لإصابات مؤثرة، رغم أننا لا نزال في فترة الإعداد، استعداداً لموسم جديد يدق الأبواب، وهو ما أرجعه المختصون إلى التراجع الحاد في معدلات اللياقة البدنية للاعبي كرة القدم، بعد عودتهم للتدريبات منتصف يوليو الماضي، وعقب فترة توقف طويلة منذ منتصف مارس، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». ويتوقع خبراء كرة القدم، ازدياد معدلات الإصابات الخطيرة والمؤثرة لدى اللاعبين في الموسم المقبل 2020 - 2021، مع اقتصار التحضيرات على معسكرات داخلية فقط، وخوض عدد من المباريات الودية المحلية، وفي ظروف مناخية صعبة على لاعبي أنديتنا، والذين تعودوا على أن تكون استعداداتهم للمواسم الجديدة بمعسكرات خارجية، وفي أجواء مثالية، للحصول على جرعات تدريبية عالية ومتنوعة.

مبوكو

تعرض الدولي الكونغولي باول جوزيه مبوكو (28 عاماً)، لاعب خط وسط الوحدة، والذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، للإصابة في غضروف الركبة، خلال التدريبات قبل مباراة الوحدة والعين، خلال الدورة الودية التي شارك فيها الفريقان استعداداً للموسم الجديد، والتي انتهت لمصلحة العين 4-1، وغاب عنها اللاعب بسبب تلك الإصابة.

وطار مبوكو بالفعل إلى بلجيكا، التي يحمل جنسيتها، للخضوع لعملية جراحية، كللت بالنجاح، وعاد إلى الدولة، وخضع لفترة الحجر الصحي، نفذ خلالها برنامجاً تأهيلياً في المنزل، تحت إشراف المعد البدني لنادي الوحدة، ويتوقع أن يكون جاهزاً تماماً للمشاركة مع فريقه في افتتاحية الموسم الجديد.

جوناثان

تعرض المهاجم البرازيلي جوناثان دي جيسوس (31 عاماً)، مهاجم الشارقة الجديد، للإصابة في الدقيقة 12 من المباراة الودية بين الشارقة والنصر، وذلك بعد 24 ساعة من التعاقد معه، قادماً من نادي إلتشي، والذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، وكشفت الفحوصات الطبية حينها، إصابته كسر بسيط على مستوى الأنف، واحتياجه لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 15 يوماً للشفاء.

إلا أن الفحوصات أكدت أيضاً بعدها بساعات قليلة، إصابته بقطع في الرباط الجانبي للركبة، وبالفعل، خضع لجراحة ناجحة لعلاج تلك الإصابة، والتي سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة 3 أشهر بحد أدنى، وهو ما دفع شركة الشارقة لكرة القدم، للتعاقد مع البرازيلي ويلتون سواريز، والذي شارك مع فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في الأيام الماضية.

ليوناردو

تعرض البرازيلي ليوناردو مهاجم شباب الأهلي، والذي تم التعاقد معه في صيف 2019، للإصابة أيضاً، خلال فترة تحضيرات فريقه للموسم الجديد، وغاب عن المشاركة مع فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي أربك كثيراً حسابات الجهازين الفني والإداري لفريقه، خلال تلك البطولة. وأجرى ليوناردو جراحة لعلاج أنكل القدم المصاب، وبدون إعلان رسمي حتى الآن، عن مدة غيابه المتوقعة.

العطاس

لم يكن أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، محظوظاً في الأيام الماضية، فما كاد اللاعب يحصل على فرصته مع فريقه، من خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي ودعها شباب الأهلي يوم السبت الماضي، حتى تعرض للإصابة خلال مباراة شباب الأهلي وباختاكور في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية. واضطر الجهاز الطبي لشباب الأهلي، إلى إعادة العطاس إلى الدولة، للخضوع على الفور لجراحة عاجلة في الأنف، وينتظر أن يكون جاهزاً مع انطلاقة الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم «فرسان دبي».

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