الأندية تترقب موعد انطلاقة الموسم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تترقب الأندية والوسط الرياضي قرار اتحاد الكرة، ولجنة دوري المحترفين بشأن حسم مصير الموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة القرار، بعد أن تم تأجيل الانطلاقة التي كان مقرراً لها بداية الشهر الجاري، بسبب مطالب عدد من الأندية بالتأجيل بعد تعرض عدد من لاعبيها للإصابة إثر التوقف الطويل، بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وتشير التوقعات إلى وجود احتمالات عدة لانطلاقة منافسات الموسم الجديد، أبرزها إقامة جولة واحدة لمسابقة كأس الخليج العربي يوم 8 أكتوبر المقبل، وتقام المسابقة بنظام جديد باللعب من دور واحد، وتقام هذه الجولة خلال تجمع المنتخب الأول، الذي من المقرر أن يبدأ 3 أكتوبر في دبي لخوض معسكر تدريبي، يلعب خلاله مباراتين وديتين أمام الكويت وأوزبكستان.

ومن المتوقع انطلاق النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي، الذي تم إلغاؤه الموسم الماضي بعد أن وصل للجولة 19 من الـ 26 جولة على أثر تفشي جائحة «كورونا»، في منتصف أكتوبر «أيام 16 و17 و18»، بعد انتهاء معسكر المنتخب والاطمئنان علي سلامة اللاعبين في مختلف الأندية. وسيتم إجراء فحوصات طبية قبل بدء الموسم الجديد، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية، ويُجرى حالياً توحيد بنود البروتوكول الصحي بين الأندية خصوصاً في ما يتعلق بالحجر الصحي للحالات الإيجابية، التي تظهرها التحاليل الطبية، وعدد من البنود الأخرى بعد الاستفادة من دروس الفترة الماضية، ومنافسات الدورات الودية المحلية ودوري أبطال آسيا.

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