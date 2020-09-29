«العنابي» ينتظر بصمة ماتافز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بدأ القلق يساور جماهير الوحدة، في ظل عدم تسجيل السلوفيني تيم ماتافز، المهاجم الجديد بالفريق، لأي هدف في المباريات الودية خلال الفترة الماضية، وتأمل الجماهير أن يضع ماتافز بصمته الأولى مع الفريق، بإحراز هدف في «الديربي» الودي أمام الجزيرة المقرر الجمعة المقبل باستاد شباب الأهلي، حيث يقيم الفريق معسكراً في دبي منذ 17 الجاري، وفشل ماتافز في زيارة الشباك في 4 مباريات ودية، لعبها الوحدة أمام الظفرة والعين وعجمان والحمرية، وأضاع ضربة جزاء أمام الأخير.

ومنذ انضمام ماتافز إلى قلعة «العنابي» في الانتقالات الصيفية بعقد انتقال حر لمدة موسمين، قادماً من الدوري الهولندي، وضعه الجميع تحت المنظار، خاصة أنه جاء ليعوض رحيل تيغالي الهداف التاريخي للفريق، وثاني أفضل هدافي الدوري الإماراتي على مدار تاريخه. ويعد ماتافز «31 عاماً» من المهاجمين الجيدين الذين خاضوا مشواراً احترافياً في عدد من الأندية الأوروبية، إذ لعب مع أندية آيندهوفن الهولندي، وجنوا الإيطالي، وأوغيسبورغ ونورمبيرغ الألمانيين، قبل انتقاله إلى فيتسه الهولندي، الذي لعب معه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولعب 25 مباراة بالموسم الماضي، أحرز خلالها 12 هدفاً، وصنع ثلاثة، وهو لاعب دولي في المنتخب السلوفيني منذ 2010، وشارك في 36 مباراة دولية، أحرز خلالها 11 هدفاً.

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