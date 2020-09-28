عزيز غاييف ينافس على جائزة أفضل لاعبي دور الـ16 الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عزيز غانييف لاعب شباب الأهلي، للمنافسة على جائزة لاعب تويوتا للأسبوع في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي تمنح لأفضل لاعب في هذا الدور، بعد حصوله على 7.1 نقطة خلال مباراة فريقه والأهلي السعودي، وفق إحصائيات شركة أوبتا.

وكان غاييف، قد حصل على جائزة أفضل لاعبي المباراة، والتي انتهت لمصلحة الأهلي السعودي 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وضمت قائمة المنافسين على الجائزة نفسها، 7 لاعبين آخرين، وهم عيسى آل كثير مهاجم نادي بيرسيبوليس الإيراني، والذي سجل هدفاً ليفوز فريقه 1-0 على السد، وهو الهدف الثاني الذي سجله اللاعب للمباراة الثانية على التوالي، وبعدما شكل خطورة متواصلة على مرمى السد من خلال 5 تسديدات على المرمى، والفوز بكرتين عاليتين والفوز في مواجهتين فرديتين، ليجمع 7.7 نقطة.

والمهاجم السويسري ارين ديرديوك لاعب باختاكور الأوزبكي، والذي سجل الهدف الثاني للفريق في المباراة أمام الاستقلال الإيراني، ليقوده إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2009، ونجح اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، في استعادة الكرة مرتين، وفاز في مواجهتين فرديتين وكسب مخالفة واحدة، ليجمع 7.5 نقطة.

وعوض خميس الفرج لاعب نادي النصر السعودي، والذي قام بدور مميز في المباراة التي فاز فيها الفريق على التعاون، حيث فاز في 6 مواجهات فردية واستعاد الكرة 3 مرات وصنع فرصتين لزملاءه وقطع الكرة مرة واحدة، ليجمع 7.2 نقطة.

وحصل على ذات الرصيد سردور صابرخوجاييف لاعب باختاكور، الذي قدم أيضاً مستوى مميز في المباراة أمام الاستقلال، وبرز اللاعب الدولي الأوزبكي في خط الوسط من خلال 73 تمريرة ناجحة، كما فاز في 4 مواجهات فردية واستعاد الكرة 4 مرات، وصنع فرصة لزملاءه.

وبرصيد 7.2 نقطة أيضاً، كان هناك حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس الذي حافظ على نظافة شباكه في المباراة أمام السد، ونجح في عمل 3 تصديات، ولاعب النصر عبد المجيد الصليهم، مقابل 6.9 نقطة لسانتي غازورلا لاعب وسط نادي السد.

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