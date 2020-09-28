حسم مصير الموسم الكروي الجديد خلال ساعات

المصدر: دبي- العوضي النمر

يترقب الشارع الكروي قرار اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين والذي سيتم خلاله حسم مصير الموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار المنتظر، بعد أن تم تأجيل الانطلاقة التي كان مقرراً لها في بداية سبتمبر الجاري، بسبب مطالب عدد من الأندية بالتأجيل بعد تعرض عدد من لاعبيها للإصابة إثر التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وتشير التوقعات إلى أن انطلاقة منافسات الموسم الجديد من المحتمل أن تكون من 8 أكتوبر المقبل من خلال جولة واحدة لمسابقة كأس الخليج العربي، والتي تقام بنظام جديد باللعب من دور واحد، التي تقام خلال ارتباطات المنتخب الأول الذي سيعود للتجمع يوم 3 أكتوبر في دبي لخوض معسكر تدريبي يلعب خلال مباراتين وديتين أمام الكويت وأوزباكستان.

فيما تشير التوقعات إلى انطلاقة النسخة الجديدة من مسابقة دوري الخليج العربي الذي تم إلغاءها الموسم الماضي بعد أن وصل للجولة 19 من الـ 26 جولة على إثر تفشي جائحة كورونا بالعالم، في منتصف أكتوبر وربما في أيام 16 و18,17 من الشهر نفسه، بعد انتهاء معسكر المنتخب والاطمئنان على سلامة اللاعبين في مختلف الأندية،.

وسيتم اجراء فحوصات طبية قبل انطلاقة الموسم الجديد، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية، حيث جاري العمل على توحيد بنود البرتوكول بين جميع الأندية خاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي للحالات الإيجابية التي تظهرها التحاليل الطبية وكذلك عدد من البنود الأخرى بعد الاستفادة من دروس الفترة الماضية ومنافسات الدورات الودية المحلية ومنافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت أخيراً.

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