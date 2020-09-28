كايزر: راضٍ عن أداء الجزيرة أمام الوصل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعرب المدرب مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة، عن رضاه على ما قدمه فريقه من مستوى أمام مضيفه الوصل في المباراة الودية التي أقيمت في استاد زعبيل الجمعة الماضية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف أحرزه زايد العامري في بداية الشوط الثاني من اللقاء الذي قدم فيه لاعبو الفريق مستوى دفاعياً أشاد به المدرب عقب اللقاء.

وقال المدرب الهولندي: لاعبو الجزيرة يكرهون الخسارة، حتى وإن حدثت في مباراة تدريبية مصغرة، لذلك كان من الجيد أن نفوز اليوم على منافس قوي مثل الوصل. اختبرنا أنفسنا أمام فريق يشاركنا ذات الأسلوب الكروي القائم على الاستحواذ والهجوم والبحث عن خلق فرص التسجيل باستمرار.

وأضاف المدير الفني لفريق الجزيرة: وأنا راض عن الانضباط الدفاعي الذي أظهره لاعبو فريقي، والذي تسبب في حرمان مهاجمي الوصل من بلوغ مرمانا حتى نهاية المباراة، وهذا دليل على أننا نتحسن باستمرار ونتطور بشكل عام من مباراة لأخرى، بالرغم من معرفتنا التامة بأن أمامنا الكثير من العمل الشاق والمكثف لنصل إلى ما نود بلوغه من مستوى وأداء ثابت.

عقلية

وأضاف المدرب مارسيل كايزر: الجميع يقومون بعمل كبير في التدريبات وخلال المباريات الودية أيضاً، وأنا سعيد بالروح الكبيرة والعقلية القوية التي يظهرها اللاعبون منذ بداية فترة التحضيرات. سيكون لكل منهم دور مهم يلعبه في الفريق على مدار الموسم الجديد، وسيحظون دائماً بثقتي ودعمي لأنهم يستحقون ذلك.

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