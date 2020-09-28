مانع محمد يفسخ عقده مع الوحدة بالتراضي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

انتهى مشوار مانع محمد مدافع فريق الكرة في نادي الوحدة مبكراً مع قلعة العنابي وقبل بداية الموسم رسمياً، بعد فسخ العقد بين النادي واللاعب بالتراضي، وذلك بناءً على رغبة الأخير، الذي طلب فسخ العقد نتيجة ظروف خاصة تتعلق بعمله إلى جانب ظروف أسرية. وكان الوحدة قد تعاقد مع مانع محمد في أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد بعد فسخ تعاقده مع شباب الأهلي دبي، وتواجد اللاعب مع الوحدة في تدريباته بأبوظبي ومعسكره الإعدادي المقام في دبي، وشارك في عدد من المباريات الودية. ونفى مانع محمد أن يكون فسخ عقده مع الوحدة بسبب تعرضه لإصابة، مؤكداً أن فسخ العقد نتيجة ظروفه العائلية وظروف العمل.

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