قويض: أقود الظفرة بنهج رازوفيتش

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة الذي كلّفته إدارة النادي بتولي المقاليد الفنية مع بداية الشهر الجاري لفترة مؤقتة، إنه حرص على مواصلة تدريبات الفريق وفق النهج الذي كان يتبعه الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق السابق الذي انتقل إلى الوحدة أخيراً، مبيناً أنه رأى أن مصلحة الفريق عدم التغيير خاصة أن مهمته مؤقتة وأن بديل رازوفيتش الذي سيتولى المهمة لاحقاً من المدرسة التدريبية الصربية، حتى لا يحدث ارتباك عند اللاعبين ويحافظ الفريق على طريقته في التدريبات والمباريات ليكون بعدها المدرب الجديد صاحب القرار في اختيار النهج الذي يراه مناسباً.

تلبية

ورفض قويض وصف توليه للمهمة بأنها تلبية للنداء وعودة للنادي في وقت حرج، ذاكراً أنه لم يلب النداء لأنه دائماً موجود في نادي الظفرة الذي لم يبتعد عنه يوماً، وقال: حدث فراغ بعد رحيل المدرب رازوفيتش وكان لابد من سد الفراغ إلى حين وصول البديل وقضائه لفترة الحجر الطبي، وقد ساعدني في مهمتي خلال الفترة الماضية معرفتي الجيدة باللاعبين.

إعداد

وأكد المدرب السوري أن فترة الإعداد السابقة كانت ناجحة، ذاكراً أن الفريق أدى تدريبات قوية وخاض مباريات ودية استفاد منها كثيراً ساهمت في رفع المستوى الفني والبدني، وجعلته يصل مرحلة جيدة من الجاهزية قبل بدء المباريات الرسمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز