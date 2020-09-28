ضياء سبع.. رقم 9 في النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

وقّع اللاعب ضياء سبع، القادم من نادي غوانزو الصيني، رسمياً، للنصر، لمدة ثلاثة مواسم، بعدما تجاوز الفحص الطبي صباح أمس، وسيرتدي القميص رقم 9 في تشكيلة «العميد»، وأصبح الرباعي الأجنبي للفريق، يتكون من ضياء سبع في مركز صانع ألعاب، وريان مينديزلاعب منتخب الرأس الأخضر في مركز وسط جناح أيسر، والهولندي براندلي كواس في مركز وسط جناح أيمن، والبرتغالي توزي وسط ارتكاز. وينتمي ضياء سبع، لعائلة عربية مسلمة، ويعد أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في دوري الخليج العربي، ومن المنتظر أن يظهرلأول مرة مع النصر، في ودية عجمان غداً.

ولد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم، وانتقل بين أندية عدة ،وفي 2014 لعب لمكابي نتانيا، لمدة 4 سنوات، وظهر معه في 111 مباراة، وسجل 50 هدفاً، منها 24 هدفاً بموسم 2017 / 2018، ليتربع على صدارة الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

وفي موسم 2018-2019، انتقل إلى نادي هبوعيل بئر السبع، مقابل 2.5 مليون يورو، ثم نتقل لغوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو.

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