النصر: اخترنا ضياء سبع لما يتمتع به من مواهب عديدة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أتمت إدارة شركة النصر لكرة القدم إجراءات تعاقدها مع اللاعب ضياء محمد سبع (28 عاماً) قادماً من نادي غوانزو الصيني في عقد يمتد لموسمين وذلك بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب صباح اليوم بدبي، ليصبح رابع المحترفين الأجانب في صفوف العميد إلى جانب الثلاثي ريان منديز وبراندلي كواس وأنطونيو توزيه.

جدير بالذكر أن الوافد الجديد إلى قلعة العميد استطاع بموهبته الفذة أن يشق طريقة نحو النجومية ويحجز لنفسه مكاناً في صفوف أبرز الأندية الاسرائيلية التي استثمرت موهبته، قبل أن يكون محط اهتمام أبرز الأندية الآسيوية ويسطع نجمه في غوانزو الصيني كصانع لعب يشار إليه بالبنان.

وإن شركة النصر كرة القدم إذ تتمنى التوفيق للاعب ضياء سبع في مهمته الجديدة وأن يظهر بالمستوى المأمول منه، وتود أن تؤكد للشارع الرياضي بشكل عام وجماهير النصر بشكل خاص بأن استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت وتم اختياره نظراً لما يتمتع به من مواهب عديدة وقدرات فنية وفردية ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضا انطلاقاً من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى ارجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى وذلك لإثراء المسابقات المحلية وتعزيز المنافسة بين الأندية بما يعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية، خاصة وأن القلعة الزرقاء كانت ومازالت بمثابة محطة مهمة لنجوم الكرة العالمية.

من جانبه أكد سعادة عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن عقد اللاعبين الاجانب في فريقه قد اكتمل رسميا بعد التعاقد مع ضياء سبع والذي من المنتظر أن يشكل اضافة فنية كبيرة إلى جانب زملائه اللاعبين، موضحاً أن اللاعب الجديد سيكون محط ترحيب من جميع منتسبي النادي وكل جماهير الكرة في الدولة، متمنياً أن تكون شركة الكرة قد وفقت في اختيار العناصر الجديدة وأن يظهروا بالمستوى المتميز مع باقي اللاعبين في الفريق لإعلاء راية العميد وقيادته إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الرياضي الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز