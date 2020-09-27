"الآسيوي" يلغي كأس أندية الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد خميس الشامسي عضو لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات والشاطئية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ان الاتحاد الآسيوي قرر الغاء بطولة كأس الأندية أبطال الدوري التي كان مقرراً استضافتها في دبي عبر نادي شباب الأهلي في يوليو الماضي وتم تأجيلها الى ديسمبر المقبل واخيراً قرر الاتحاد الآسيوي إلغاء نسخة الموسم الماضي وتعويضها في صيف الموسم الجديد مع الاحتفاظ بحق الامارات في الاستضافة والتنظيم وأضاف الشامسي ان عقد الدورات التدريبية للمدربين ومدربي اللياقة سوف تتواصل في نفس المواعيد التي حددت سابقا.

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