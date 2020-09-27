بعثة شباب الأهلي تعود إلى دبي بعد الوداع الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عادت إلى دبي صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بعد نهاية مشاركتها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وينتظر ان يخضع أفراد البعثة لأيام من الحجر الصحي، قبل استئناف التدريبات اليومية استعداداً للموسم الجديد 2020-2021، والذي لم يحدد موعد انطلاقته بعد.

وكان شباب الأهلي، قد خسر من نظيره الأهلي السعودي 3-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء مساء أمس، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي، بالتعادل 1-1، ليودع "فرسان دبي" البطولة القارية.

ويذكر أن وداع شباب الأهلي للبطولة الآسيوية من دور الـ16 أمس، هو للمرة الثانية في تاريخ مشاركته السبع في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمسماها الجديد بداية من عام 2005، ووصولاً إلى 2020.

وللمصادفة كان ذلك أيضاً على يد الأهلي السعودي، ففي نسخة عام 2017، تأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي، بعد صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجل 10 أهداف.

ولكنه خرج من البطولة، بعد التعادل ذهاباً في جدة 1-1 مع الأهلي "الراقي"، والخسارة 1 - 3 في الإياب بدبي، وتبقى النتيجة الأفضل في تاريخ "فرسان دبي"، وصافة نسخة 2015، بعد الخسارة من غوانغزهو الصيني 0-1 بمجموع مباراتي الدور النهائي.

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