مجلس دبي الرياضي و"اقتصادية دبي" يصدران 6 مخالفات لمنشآت وفعاليات رياضية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أصدر مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" 6 مخالفات مالية على عدد من المؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع "اقتصادية دبي" للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19 وتنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الرسمي الخاص بالمنشآت والملاعب الرياضية الذي أصدره مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الجهات الرسمية ويتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة ورياضة.

وجاءت المخالفات من خلال زيارات فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي و"اقتصادية دبي" في مختلف مناطق دبي وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق: شارع الشيخ زايد، واحة السليكون، القصيص، الكرامة، القوز، ومنطقة الوصل، وتنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تم توجيه 10 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أصدر غرامات مالية وعقوبات بالغلق على منشآت مخالفة خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت خلال الأسبوع قبل الماضي 9 مخالفات من بينهم إغلاق 3 منشآت وتنبيه 35 منشأة كما حث المجلس المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات على الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع، وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع عدد المخالفات غم زيادة عدد الزيارات التفتيشية.

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع "اقتصادية دبي" لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

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