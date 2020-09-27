%52.15 يعتبرون قرار استبعاد الهلال آسيوياً غير صائب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتبر 52.15%، من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان الرياضي» خلال الأسبوع الماضي، أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتبار الهلال السعودي منسحباً من دوري أبطال آسيا 2020، وإلغاء جميع نتائجه في دور المجموعات، قرار غير صائب، فيما رأى 47.85% من النسبة الإجمالية من المشاركين بالتصويت عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صحة هذا القرار، والذي نتج عنه تأهل شباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

أما بالنسبة للتصويت بشكل منفصل، فظهر اختلاف بين المشاركين بالتصويت بين موقع «البيان الرياضي»، والحساب الرسمي على «تويتر»، ففي الوقت الذي أكد فيه 61% من المشاركين في التصويت عبر موقع البيان الإلكتروني، عدم صحة قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال، مقابل 39% أكدوا صحته، كان هناك اختلاف لدى المشاركين في التصويت عبر «تويتر»، إذ أكد 56.7% صحة القرار، مقابل نسبة 43.3%، أكدت عدم صحة القرار الذي أخرج «الزعيم» السعودي وحامل اللقب، من المنافسة وحرمانه من إمكانية تحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على اللقب القاري في نسختين متتاليتين.

ظلم واضح

من جانبه، اعتبر سالم جوهر قائد منتخبنا الوطني الأول وفريق العين الأسبق، أن ما تعرض له الهلال في التصفيات المجمعة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، مكيدة مدبرة لإبعاد حامل اللقب وواحد من أقوى فرق القارة من البطولة الآسيوية، مؤكداً أن قرار استبعاد «الزعيم» السعودي من دوري أبطال آسيا، ظلم واضح رغم سعادته بتأهل شباب الأهلي ممثلاً لدولة الإمارات، إلى دور الـ16 للبطولة.

وقال: «ظلم الهلال واضح، وأرى ما حدث مكيدة مدبرة، مع تأكيدي على سعادتي بتأهل شباب الأهلي، لأننا جميعاً نقف دائماً خلف ممثل الوطن في أي بطولة مهمة، ولكننا نتحدث هنا عن واقعة محددة يمكن أن يتعرض لها أي نادٍ، وأرى أنه كان على الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب الهلال بتأجيل مباراته، خاصة وأنه متواجد بالفعل في البطولة، وحريص على خوض المباريات».

علامة استفهام

أضاف جوهر: «هناك سؤال يدور في ذهني وربما أذهان الكثيرين، لماذا لم تظهر حالات كورونا الإيجابية إلا بعدما وصول الهلال للعب في التصفيات المجمعة، رغم أنه خاض حوالي 7 مباريات في الدوري السعودي، وتوج باللقب منذ أيام قليلة، وخلال تلك الفترة وحتى قبل السفر للمشاركة في دوري أبطال آسيا، كانت تجرى الفحوصات للاعبين ولم تظهر أي حالات إيجابية». وأكمل: «كان على الاتحاد الآسيوي أيضاً، الاستجابة لطلبات الهلال، ومنها تغيير فندق الإقامة، بعد ظهور حالات إيجابية في الفريق، ثم كيف تقام مباريات للهلال من الأساس في البطولة، ولديه مثل هذا العدد الكبير من الحالات الإيجابية، والتي لم تظهر سوى في صفوف (الزعيم)».

وتابع: «كان الأولى بالاتحاد القاري، تأجيل مبارياته تماماً تجنباً للمخالطة بين لاعبي الهلال ومنافسيهم، والذين لم تظهر بين صفوفهم أي حالات إيجابية، رغم أن الفارق بين المباريات لا يتعدى 3 أيام، وعقب كل مباراة كانت تظهر حالات إيجابية في صفوف الهلال».

موقف الوحدة

أجاب جوهر، على تساؤل عن تأكيد الاتحاد الآسيوي أكثر من مرة على رفضه تأجيل أي مباريات لفرق التصفيات، وهو ما فعله مع الوحدة الإماراتي، قائلاً: «الوحدة وضعه مختلف، لأنه طلب التأجيل قبل السفر ولم يتواجد في الدولة المضيفة للتصفيات، وكان يمكن للوحدة أن يشارك بالصف الثاني بصرف النظر عن النتائج، لكن الهلال تواجد وخاض ثلاث مباريات في التصفيات، ولم يكن سيحدث شيء إذا تم تأجيل الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا».

واختتم نجم «الأبيض» السابق قائلاً: «ما ذنب الهلال الذي وصل بلاعبيه سالمين، وتعرضوا للعدوى داخل الدولة المضيفة، والتي بالتأكيد لم تكن ستسمح بدخول أي فرد إلى أرضها وهو يحمل نتيجة فحص إيجابية، ثم كيف لا يسمح الاتحاد الآسيوي بمشاركة 3 لاعبين تماثلوا من الهلال للشفاء لأنهم لم يجتازوا فحص اللياقة، ومن وجهة نظري الشخصية، الهلال السعودي تعرض لظلم واضح في دوري أبطال آسيا، وأتمنى من إدارة الهلال عدم التزام الصمت تجاه ما حدث، والتحرك رسمياً لشكوى الاتحاد الآسيوي بسبب قراره هذا إلى جميع الجهات القضائية».

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