فوز مصفوت والتعاون على دبا الحصن ورديف الفجيرة ودياً

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فاز مصفوت على مضيفه دبا الحصن، بنتيجة 2-0، في لقاء ودي، أقيم بملعب الحصن، سجل ثنائية مصفوت كل من عبد الله مهدي والمالي مايغا «مقيم». وبذات النتيجة «2-0»، فاز التعاون على رديف الفجيرة، سجلهما البرازيليان فيليب وجيلسون.

وأكد أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، أن المباريات الودية أفادت الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب التونسي طارق الحضيري، لافتاً إلى أن مصفوت أجرى حتى الآن عدة تجارب ودية، والتي وصل من خلالها المدرب إلى التشكيلة الأساسية، إلى جانب التجانس والتناغم الكبير بين اللاعبين.

وأعرب الكعبي عن أمله في استمرار المستوى خلال المباريات الرسمية، وذلك عندما يحين موعد انطلاقة الموسم الكروي الجديد في أكتوبر المقبل.

وسيبدأ مصفوت مبارياته بتمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، خلال المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه كلاً من العروبة والذيد ودبا الفجيرة ومسافي.

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