اتحاد الكرة يجتمع بممثلي برنامج «فيفا» للأداء المتطور

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي مع غابريل كالديرون وخافير سانشيز، مسؤولي برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للأداء المتطور، بمشاركة ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، وخورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول، وعبد الله حسن مدير إدارة التدريب، وحورية الطاهري مدرب المنتخب الوطني الأول للسيدات، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية.وشهد الاجتماع، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام، استعراض العمليات الإدارية والفنية المعمول بها باتحاد كرة القدم، وأوضح بن هزام، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والفيفا، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التطويرية وآلية تنفيذها ومتابعتها، بهدف تطبيقها بالشكل الذي يضمن نجاحها.

بدوره، تحدث ميشيل سابلون، عن الأمور الفنية العامة، وتنظيم العمل داخل الإدارة الفنية والتعاون مع الأقسام الفرعية الأخرى، وخطة الإدارة طويلة المدى لتنمية قطاع الشباب. كما استعرض خورخي لويس بينتو، تكوين الجهاز الفني للمنتخب، وتوزيع المهام وطرق التعاون مع الأندية والمدربين، وكيفية استدعاء اللاعبين للمشاركة في المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات.

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