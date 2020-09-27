عبد القادر حسن مديراً لإدارة المنتخبات

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن عبد القادر حسن مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد الكرة ولاعب منتخبنا الوطني السابق تولى منصب مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، وعلاقاته القوية، وسبق أن تولى هذا المنصب في عهد مجلس الإدارة الأسبق برئاسة يوسف السركال، كما كان عضواً بلجنة المنتخبات خلال استضافة «خليجي 18». ويحرص يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات على إعادة هيكلة الإدارة، بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبرات الكفاءات الإدارية، وكان «البيان الرياضي» قد أشار في مايو الماضي إلى ترشح عبد القادر لهذا المنصب.

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