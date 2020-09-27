ضياء سبع يصل إلى دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

وصل ضياء سبع، لاعب منتخب إسرائيل، إلى دبي أمس، استعداداً للتوقيع على انضمامه رسمياً إلى فريق الكرة بنادي النصر، قادماً من غوانزو الصيني ولمدة 3 سنوات.

وكان اللاعب نشر صورة له وهو على متن الطائرة، معلقاً «إلى دبي»، وسط ترحاب من جماهير «العميد»، التي تعتبره أحد أبرزالصفقات، إلى جانب تيغالي،ومينديز وعبد الرحمن يوسف، وجيسوس.

وينتمي ضياء سبع، لعائلة عربية مسلمة، وسيكون أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في دوري الخليج العربي، وهو أحد نجوم الكرة الإسرائيلية، وبدأ مسيرته بفريق الملعب البلدي وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله لمكابي تل أبيب، من الدرجة العليا بالدوري الإسرائيلي ،موسم 2011-2012، ثم انتقل إلى هبوعيل بئر السبع، لموسم آخر، ومنه إلى اتحاد أبناء سخنين، لنصف موسم، قبل التوقيع لمكابي بيتح تكفا.

وخطف ضياء الأنظارمع مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018، وانتقل إلى هبوعيل بئرالسبع، مقابل 2.5 مليون يورو، في أكبر صفقة للاعب محلي بالدوري الإسرائيلي، قبل أن يلعب لغوانزو مقابل «5 ملايين يورو».

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