شباب الأهلي يودّع «أبطال آسيا»

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

ودّع شباب الأهلي، دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور الـ 16، بخسارته من الأهلي السعودي، أمس، بركلات الترجيح 3 /‏‏ 4، والتي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /‏‏ 1، وتقدم شباب الأهلي عن طريق عزيز غاييف في الدقيقة 28، وتعادل الأهلي السعودي بركلة جزاء نفذها عمر السومة في الدقيقة 54.

وفي ركلات الترجيح، أحرز للفائز كل من حسين عبد الغني، لوكاس ليما، عبد الرحمن غريب ومعتز هوساوي، وأضاع عمر السومة، وسجل لـ «فرسان دبي» يوسف جابر، عزيز جاييف وسعيد أحمد، وأضاع أحمد خليل وعبد الله النقبي.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم فريقا النصر والتعاون، في موقعة سعودية باستاد المدينة التعليمية، في دور الـ 16 للبطولة، ويطمح الفريقان في الفوز للوصول إلى دور الثمانية. وتأهل النصر من دور المجموعات، بتصدره «الرابعة» برصيد 11 نقطة، فيما تأهل التعاون من المركز الثاني للمجموعة الثالثة «9 نقاط»، وتعدّ المباراة الأولى بين الفريقين « خارجياً» والرابعة بالموسم الحالي

وفي تطور جديد، رفض الاتحاد الآسيوي احتجاج الهلال السعودي، على قرار اعتبار فريقه منسحباً من البطولة، وذكر في بيان: قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، رد اعتراض نادي الهلال، مستندة على المادة 3.4 من تعليمات مسابقات الاتحاد، خلال جائحة «كورونا».

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