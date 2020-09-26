غاييف أفضل لاعبي مباراة شباب الأهلي و"الراقي"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم اختيار الأوزبكي عزيز غاييف لاعب شباب الأهلي، أفضل لاعبي مباراة فريقه والأهلي السعودي مساء اليوم، في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان شباب الأهلي، قد خسر المباراة 3-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي لجأ إليها الفريقين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما في دور الـ16، بالتعادل 1-1.

وودع شباب الأهلي البطولة، بينما تأهل الأهلي السعودي "الراقي" إلى دور الثمانية، والمقرر بعد غدً الاثنين، إجراء قرعة تحديد أطراف مبارياتها.

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