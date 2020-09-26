نتائج كورونا سلبية لأعضاء بعثة العين وغياب معروف 6 أشهر

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، أن جميع أعضاء بعثة الفريق الأول أن نتائج مسحة كوفيد19 التي خضع لها كافة أعضاء البعثة لحظة وصولها مطار العين "الدولي" فجر يوم أمس جاءت "سلبية".

وذلك قبل التوجه مباشرة إلى مقر الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة العين، وأكدت اللجنة الطبية أن جميع أعضاء البعثة أكملوا إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالقادمين من خارج الدولة إلى إمارة أبوظبي وفقاً للتعاميم الصادرة من الجهات الرسمية، وسيتم عمل الفحوصات الدورية للجميع خلال فترة الحجر وفقاً للبروتكول الصحي المعتمد في النادي

كما أعلنت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، غياب مهاجم الفريق الأول، جمال معروف، الذي خضع لعملية جراحية ناجحة بمستشفى توام، مساء يوم أمس، عن تدريبات الفريق الجماعية نحو الستة أشهر والتي تتخللها عدة مراحل تتضمن برامج تأهيلية وتدريبات فردية خاصة بتقوية العضلات واستعادة اللياقة البدنية.

وأعرب رئيس اللجنة الطبية، الدكتور طلال الخزرجي، عن بالغ تقديره للجهود المخلصة والتعاون اللافت من إدارة مطارات أبوظبي، وتحديداً مطار العين "الدولي" لاحترافية التعامل وإنجاز كافة الإجراءات الخاصة بعودة البعثة في وقت مثالي، بالإضافة إلى تجهيز سيارة الإسعاف الخاصة بنقل اللاعب جمال معروف والذي كان قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام النصر السعودي، كما وجه الشكر لإدارة مستشفى توام على التفاعل اللافت وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إخضاع اللاعب لعملية جراحية ناجحة تحت إشراف الدكتور حسام رحمة

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