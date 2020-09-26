الاتحاد الآسيوي يختار ماجد ناصر ضمن أبرز حراس دوري الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز الحراس الذين ساهموا في تأهل الفرق الثمانية عن منطقة غرب آسيا إلى الدور ثمن النهائي، وهي الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني عن المجموعة الأولى، باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي عن المجموعة الثانية، وبيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي عن الثالثة، والنصر السعودي والسد عن المجموعة الرابعة.

واختار الاتحاد القاري، ماجد ناصر "قلب الأسد" (36 سنة)، حارس شباب الأهلي، ضمن هذه النخبة من الحراس المتميزين، مشيراً إلى أن شباكه استقبلت 4 أهداف، بنسبة تصدي 80%، وإلى أن شباب الأهلي ظهر بصورة مغايرة تماماً بعد استئناف المسابقة القارية للأندية، بعدما فاز في مباراتين بنفس النتيجة 1-0، وتعادل سلباً أمام باختاكور 0-0، ليبقى العامل المشترك الأبرز في ذلك، هو عدم تلقي حارس مرماه ماجد ناصر أي هدف، الأمر الذي ساهم بوصول الفريق إلى دور الـ 16.

وضمت القائمة المنافسة لحارسنا "قلب الأسد"، كل من الأسترالي براند جونز (38 سنة)، حارس النصر، والذي استقبلت شباكه 4 أهداف، بنسبة تصدي 84%، والبرازيلي كاسيو دوس أنجوس (40 سنة)، حارس التعاون، والذي استقبلت شباكه 8 أهداف، وبنسبة تصدي 69%، وسعد الشيب (30 سنة)، حارس السد، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وبنسبة تصدي 65%، ومحمد العويس (28 سنة)، حارس الأهلي السعودي، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وبنسبة تصدي 69%، وإيلدوربيك سويونوف (29 سنة)، حارس باختاكور، واستقبلت شباكه هدفين فقط، وبنسبة تصدي 81%، ، وحامد لاك (29 سنة)، حارس بيرسيبوليس، واستقبل هدفاً واحداً، وبنسبة تصدي 90%، وسيد حسين حسيني (28 سنة)، حارس الاستقلال، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وبنسبة تصدي 67%.

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