كلباء يُكرّم توبار محترف الصقور

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قامت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء بتكريم محترف الفريق السابق الكولومبي تومبي توبار لاعب فريق الإمارات الحالي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس وانتهت بفوز الإمارات بهدفين مقابل هدف.

وقامت إدارة الشركة بوضع صورة للاعب توبار مرتدياً شعار كلباء من خلال اللوحة الإلكترونية للملعب الرئيس ممهورة بعبارة «Gracias tompy» بالإسبانية.

وأثنى علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء على اللاعب توبار والذي أبلى بلاءً حسناً مع النمور خلال موسم 2018-2019، بعد أن تمكن من تسجيل عدد من الأهداف لفريق كلباء فضلاً عن مساهمته في تحقيق العديد من الانتصارات مع النمور وتمنى كانو التوفيق لتوبار مع الصقور خلال الموسم الكروي الجديد.

من جانبه شكر اللاعب توبار شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء ممثلة في علي كانو، مشيراً إلى أنه لا ينسى فترة تواجده في صفوف النمور ودعم الجمهور الكلباوي له طوال مشواره مع الفريق الأصفر والذي تمنى له التوفيق.

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