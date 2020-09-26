«الأبيض» يلتقي الكويت وأوزبكستان في دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر المعسكر الثالث للأبيض في عهد المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر المقبل، يلتقي فيه مع الكويت يوم 8 وأوزبكستان يوم 12 في مباراتين وديتين، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة إقامتها في عام 2021، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة بسبب تفشي فيروس «كوفيد 19» في العالم.

ويعود «الأبيض» للتجمع مرة رابعة خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر ويخوض فيه مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يوم 12 وسوريا يوم 16 من الشهر نفسه، وثم في تجمع خامس في يناير يتخلله المشاركة في دورة دولية ودية جارٍ الإعداد لها.

تغييرات في القائمة

وعلم «البيان الرياضي» أن التجمع المقبل سوف يشهد بعض التغييرات الطفيفة في قائمة الأسماء المختارة للانضمام للفريق، في ضوء مشاهدة الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو لمباريات العين وشباب الأهلي والشارقة بالتصفيات الآسيوية المقامة، حيث أبدى إعجابه بأداء بعض اللاعبين الذين برزوا خلال المباريات، علماً بأن المدرب سبق أن اختار 28 لاعباً خلال معسكر صربيا الأخير الذي شهد إقامة مباراتين وديتين ظهر فيهما المنتخب بشكل جيد.

رفع معدل اللياقة

وأتاح معسكرا الأبيض الماضيان للجهاز الفني فرصة متابعة اللاعبين والتعرف على إمكاناتهم الفنية بشكل أكبر، بعد أول تجمع للفريق بالعين مع المدرب الجديد، ومن ثم معسكر صربيا، الذي ركز فيه الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، كما ستكون إقامة منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل فرصة أمام الجهاز الفني لمزيد من التعرف على اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض مباريات التصفيات المشتركة.

12 من 12

ويحتاج الأبيض إلى النقاط الكاملة من مبارياته الأربع المقبلة بالتصفيات المشتركة ليجمع 12 نقطة، نظراً لقوة المنافسة في المجموعة السابعة التي يحتل فيها منتخبنا الوطني الأول المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، مع وجود فارق 5 نقاط فقط بين أول أربعة منتخبات، حيث يتصدر فيتنام الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين أمام ماليزيا بالمركز الثاني، و3 نقاط عن تايلاند بالمركز الثالث، ويطمح «الأبيض»، إلى تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام ماليزيا، من أجل العودة بقوة للمنافسة.

حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومع أهمية التأهل للدور المقبل في التصفيات، فإن المنافسة مرشحة لأن تشتعل مع استئناف المباريات، ولذلك يجب أن يكون الإعداد قوياً متوافقاً مع أهمية المباريات وقوة المنافسات.

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