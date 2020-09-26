«الفرسان» و«الراقي».. طموح لا يعرف المستحيل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يواجه شباب الأهلي «فرسان دبي» نظيره الأهلي السعودي «الراقي» على ملعب استاد الجنوب في الخامسة و40 دقيقة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، بـ«طموح لا يعرف المستحيل» ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

والذي يقام في نسخة 2020 بنظام مباراة واحدة يصعد الفائز منها إلى دور الثمانية، بدلاً من مباراتي ذهاب وعودة، بعدما أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا، الاتحاد الآسيوي على إكمال دور المجموعات والأدوار الإقصائية بنظام التجمع في دولة مضيفة. لم تشهد الساعات الماضية، تعديلاً على طريقة تحضيرات شباب الأهلي للقاءالذي يدخله بصفوف مكتملة باستثناء غياب أحمد العطاس.

والذي عاد إلى دبي وخضع لجراحة في الأنف، وقام الجهاز الطبي بعد إلغاء مباراة الفريق والهلال السعودي في إجراء عمليات الاستشفاء بشكل مثالي للاعبين الذين عانى بعضهم من الإرهاق نتيجة خوض 3 مباريات خلال 10 أيام فقط.

وأكد زاراغوسا أن «فرسان دبي» قادرون على تقديم الأفضل، وقال :ندرك صعوبة مباراة اليوم، ونعتمد كثيراً على خبرة لاعبينا، ونتعامل مع جميع المباريات باعتبارها نهائيات، وكل اللاعبين جاهزون باستثناء أحمد العطاس المصاب، وأشار إلى أن الظروف متشابهة في الفريقين، كما أن نظام خروج المغلوب يجعل المباراة قوية.

وأضاف: التوفيق مطلوب في كرة القدم، لكن الأداء الجيد والقتال هو ما يمكنك من التقدم في البطولات، وفي المرحلة السابقة حققنا فوزين، وتعادلنا مرة، واحتفظنا بشباكنا نظيفة.

هدف

وقال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: جئنا لنقاتل من أجل الاستمرار في البطولة، ورغم أن الدوري لم يبدأ بعد لكننا حصلنا على إعداد جيد، وإيقاعنا يرتفع مع مرور الوقت، وسنجتهد لتقديم أداء أفضل، ومنافسنا قوي ومعروف، وندرك أهمية وصعوبة المباراة، ونحن في أتم الجاهزية لخوضها، وأتوقع أن تكون مباراة قوية، وآمل أن نوفق في تحقيق هدفنا.

وكان شباب الأهلي، وصل إلى دور الـ16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مستفيداً من قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الهلال السعودي منسحباً ، وإلغاء جميع نتائجه، لعدم وجود 13 لاعباً في قائمته الأساسية والاحتياطية، لمواجهة شباب الأهلي في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة، وتمكن «فرسان دبي» خلال مشوارهم في المجموعة من الفوز على شاهر خودرو الإيراني مرتين بنتيجة واحدة 1 - 0، والتعادل سلبياً والخسارة 1 -‏‏‏‏ 2 أمام باختاكور الأوزبكي، الذي تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل تصدر الأهلي السعودي، المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وشهدت تلك المجموعة، اعتبار الوحدة الإماراتي منسحباً ، وتم إلغاء جميع نتائج مبارياته، بعد اعتذاره عن عدم إكمال التصفيات لظروف فيروس كورونا، وتمكن «الراقي» خلال مشواره بالبطولة من الفوز على الاستقلال الإيراني 2 - 1 والخسارة أمامه 0 - 3، والفوز على الشرطة العراقي 1 - 0 ثم الخسارة أمامه 1 - 2.

وشارك شباب الأهلي في 7 نسخ من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمسماها الجديد، بداية من عام 2005، ووصولاً إلى 2020، ولكنه لم ينجح سوى 3 مرات فقط في تجاوز دور المجموعات، ومن ضمنها النسخة الحالية، وتعد مشاركة شباب الأهلي في نسخة 2015، الأبرز والأهم طوال تاريخه في دوري الأبطال، بعدما حقق الوصافة.

وكانت تفصله خطوة واحدة فقط عن تحقيق حلم التتويج، قبل أن يخطف غوانغزهو الصيني اللقب بفوزه في إياب النهائي بهدف وحيد، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في دبي بالتعادل السلبي، وقدم شباب الأهلي عروضاً كروية رائعة في تلك النسخة، بدأت بتأهله ثانياً عن دور المجموعات بفارق الأهداف عن فريق ناساف الأوزبكي، ثم تجاوز جميع المنافسين في الأدوار الإقصائية وصولاً للنهائي.

عاود شباب الأهلي الظهور القوي عام 2017، وتأهل إلى دور الـ 16، بعد صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجل 10 أهداف، ولكن الفريق ودع تلك النسخة من دور الـ16، بعد التعادل ذهاباً في جدة 1 - 1 مع الأهلي السعودي، والخسارة 1 - 3 في الإياب بدبي، وهي المواجهة الأخيرة في تاريخ الفريقين اللذين التقيا 4 مرات فقط، وذلك في دوري أبطال آسيا، ولم يحقق شباب الأهلي الفوز في أي منهما، إذ تعادل مرتين وخسر مرتين.

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