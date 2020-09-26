عودة بعثة العين وكسر في ساق معروف

المصدر: (متابعة - طلحة عبدالله)

عادت فجر أمس بعثة العين، بعد انقضاء المشاركة في دوري أبطال آسيا وخروج الفريق من دوري المجموعات برغم الفوز الذي حققه في الجولة السادسة والأخيرة على النصر السعودي بهدف من دون رد، كأول انتصار بعد 13 مباراة متتالية في المسابقة القارية، وسيتابع الفريق تحضيراته الميدانية على ملعبه بعد راحة قصيرة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد الذي يستهله العين بلقاء خورفكان في الثاني من أكتوبر المقبل على كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

من ناحية أخرى أظهرت الفحوص التي خضع لها جمال معروف، مهاجم الفريق، إصابته بكسر في عظمة الشظية، وينتظر أن تصدر اللجنة الطبية بياناً توضح فيه التفاصيل كافة المرتبطة بإصابة اللاعب ومدة العلاج بعد خضوعه لفحوص متكاملة بالعين.

وأشاد المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني للعين بالجهود التي بذلها اللاعبون في المباريات الأربع الآسيوية، لافتاً إلى أن اللاعبين كان عليهم خوض أربع مباريات في غضون تسعة أيام فقط، ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لهم، غير أن هذه المباريات تعد تحضيراً جيداً للمنافسات المحلية، وجميع الظروف أصبحت مهيأة للعودة إلى أجواء المباريات.

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