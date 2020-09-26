بدر صالح مدرباً «مؤقتاً» لخورفكان

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

كلفت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم بدر صالح مدرب فريق الرديف بالإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم «مؤقتاً»، لحين الاتفاق مع مدرب جديد، وتدرس اللجنة الفنية بالنادي السير الذاتية لعدد من الأسماء المرشحة للمهمة في المرحلة المقبلة، بهدف اختيار مدير فني، يلبي طموحات الفريق في الموسم المقبل.

وتم تقديم الشكر إلى الإسباني راؤول كانيدا المدرب السابق على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للفريق، وتمت الموافقة على طلب الاستقالة المقدم منه تقديراً لظروفه العائلية، وعدم قدرته على الاستمرار مع الفريق.

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