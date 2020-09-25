عجمان يكسب الوحدة ودياً

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

فاز عجمان على الوحدة 3-2 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن استعدادات الفريقين للموسم التنافسي الجديد وجاءت الاهداف الخمسة في الشوط الأول للمباراة وبدأ عجمان التسجيل عبر المغربي اللاعب المقيم عصام سحتين وأضاف بعد ذلك كل من البرازيلي جوستافو وحسن عبد الرحمن هدفين من ركلتي جزاء وسجل هدفي الوحدة بيمنتا وهنريكي لوفانور.

وأشرك الفريقان عدداً كبيراً من اللاعبين من خلال التبديلات التي أجراها مدربي الفريقين في الشوط الثاني للمباراة الذي لم يشهد تسجيل أي هدف.

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