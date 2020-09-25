لابا كودجو ينافس على جائزة أفضل لاعبي الجولة السادسة الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهاجم نادي العين لابا كودجو، ليكون المرشح الرابع في قائمة ضمت 8 لاعبين بالاعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا لأفضل لاعب في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد أن لابا رغم مشاركته في 45 دقيقة فقط في مباراة العين أمام النصر، إلا أنه ترك تأثيراً كبيراً ليجمع 7.6 نقطة، بعدما سجل هدف الفوز للعين بالمباراة، وفاز في تدخلين، واستعاد الكرة مرة واحدة، وصنع فرصة لزملاءه.

ودعا الاتحاد، الجماهير إلى المشاركة في اختيار اللاعب الأفضل من بين قائمة المنافسين على جائزة الجولة السادسة لمنطقة الغرب، لغاية يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الجولة شهدت إثارة كبيرة، من أجل حسم البطاقات الأخيرة للتأهل إلى دور الـ16.

وتضم قائمة المنافسين كل من لاعب الاستقلال مهدي قائدي، والذي قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-0، حيث جمع اللاعب 8.6 نقطة بعد تسجيله هدف وصناعته لهدف، وبين أن صانع الألعاب البالغ من العمر 21 عاماً كان له دور واضح في أهداف فريقه الثلاثة، وفاز في 3 مواجهات فردية وصنع 4 فرص لزملاهء، وكانت نسبة دقة تمريراته 82%.

كما تضم القائمة أيضاً، الإيراني سجاد شهاب زاده لاعب سيباهان، والذي سجل لفريقه في المباراة التي تغلب بها على السد 2-1، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً هدفه من تسديدتين على المرمى، واستعاد الكرة 5 كرات للفريق، وفاز في 4 مواجهات فردية، وصنع فرصتين لزملاءه، ومرر 29 تمريرة مكتملة بنسبة نجاح بلغت 90%، ليحصل على 7.7 نقطة.

وبرز بذات الرصيد من النقاط، إحسان بهلافان لاعب بيرسيبوليس الإيراني الذي تغلب على الشارقة 4-0، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث قام الجناح البالغ من العمر 27 عاماً، بدور كبير في المباراة عبر التمريرات العرضية التي أثمرت عن تسجيل هدفين لفريقه عبر كرات رأسية، وأكمل 3 مراوغات ناجحة، وكانت نسبة دقة تمريرات 92% واستعاد الكرة 5 مرات، ليجمع 7.7 نقطة.

وحصل كل من جلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي، وهاشم علي لاعب السد، 7.6 نقطة ليصارعا على الجائزة، وفي المقابل، حصل على 7.5 نقطة ثنائي نادي بيرسيبوليس شجاعي خليل زاده وعيسى آل كثير.

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