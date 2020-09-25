مهاجم الشارقة ينافس على هدف "اليانز" في الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دخل البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، في تنافس جديد على إحدى الجوائز الفردية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم وداع فريقه للبطولة أمس، بالخسارة من بيرسيبوليس الإيراني برباعية نظيفة، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة.

وترشح سواريز هذه المرة للفوز بجائزة هدف" اليانز" للأسبوع في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري أبطال آسيا 2020، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الانترنت.

ويتنافس مع المهاجم البرازيلي، 3 لاعبين من أندية إيرانية، وهم شجاعي خليل زاده لاعب بيرسيبوليس، وشيخ دياباتي لاعب الاستقلال، ورضا ميرزائي لاعب سيباهان، وسيكون الاختيار بيد الجماهير من خلال التصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي.

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