الوصل والجزيرة في لقاء ودي بحسابات رسمية اليوم

المصدر: دبي-علي شدهان

يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم في معقله بزعبيل في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، لقاء وديا مرتقبا يجمعه مع نظيره الجزيرة في إطار الاستعداد لبطولات الموسم الجديد.



مراحل متقدمة



ورغم ودية اللقاء إلا أنه يحمل أكثر من أهمية، خصوصا للوصل الذي بلغ برنامج إعداده إلى مراحل متقدمة من الجاهزية، وبما جعل جهازه الفني بقيادة الروماني ريجيكامب يُفضل خوض لقاء ودي أمام طرف قوي بحجم الجزيرة، وبحسابات اللقاءات الرسمية.



أبرز الحسابات



ومن أبرز الحسابات التي يريد ريجيكامب التحقق منها في مواجهة طرف كبير بشهرة الجزيرة، هو الوصول إلى مشارف التشكيلة الأساسية للفهود، وهذا لا يتحقق إلا عبر مجس أو معيار قوي يمثله الجزيرة بكل تأكيد في ظل اقتراب موعد انطلاق أولى بطولات الموسم الجديد بمسابقة كأس الخليج العربي في أكتوبر المقبل.



مستوى جواو



كما أن لدى الوصل "حسابا" آخر من وديته مع الجزيرة اليوم، ألا وهو الكشف بصورة كاملة عن حقيقة مستوى نجمه البرازيلي الجديد جواو فيغريدو الذي قدم أوراق اعتماده محترفا يمكن التعويل عليه في ودية الوصل الأخيرة مع عجمان الاثنين الماضي، وتمكنه من تسجيل هدفا من خماسية الفهود بعد ساعات قليلة من وصوله إلى دبي بعد رحلة استغرقت ساعات عدة، وعدم تمتعه براحة كافية من عناء السفر، وإصراره على المشاركة في مباراة عجمان.



الودية الخامسة



وتمثل مباراة الجزيرة اليوم، الودية الخامسة لفريق الوصل بعدما خاض وديتين أمام الفجيرة، خسر في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بذات النتيجة، وواحدة مع شباب الأهلي، انتهت بفوز الفرسان بهدفين دون رد، ومثلها مع عجمان، حسمها الإمبراطور لمصلحته بخمسة أهداف لهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز