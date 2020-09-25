جراحة ناجحة لأنف العطاس في دبي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

خضع أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، أمس، إلى عملية جراحية ناجحة في الأنف بعد عودته إلى دبي عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باختاكور في دوري أبطال آسيا، وسيخضع اللاعب للراحة لفترة يحددها الجهاز الطبي قبل العودة للتدريبات الجماعية .

واكد العطاس أن سقف طموحات «فرسان دبي»، ارتفع بعد التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، مشيراُ إلى أن هناك مهمة أكبر تنتظر الفريق في الأدوار التالية لإسعاد الجماهير.

وغرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قائلاً « الحمد لله على التأهل، ونتمنى الشفاء العاجل للأشقاء في نادي الهلال، وسقف الطموحات ارتفع، وبإذن الله قادرون على إسعاد جماهيرنا، وننتظر دعواتكم».

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