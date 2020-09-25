اعتذار من لاعبي الأهلي السعودي للجماهير

المصدر: (دبي البيان الرياضي)

اختلطت مشاعر لاعبي الأهلي السعودي بين الحزن للخسارة الكبيرة أمام استقلال طهران بثلاثية في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وبين فرحة تأكيد تأهل الفريق إلى دور الـ 16 للبطولة، وأعرب لاعبو الفريق عن اعتذارهم للجماهير على الخسارة.

وأكد النجم السوري عمر السومة في تصريحات تلفزيونية، أن الأهم هو الصعود لدور الـ16 للبطولة القوية، وأشار إلى أن المدرب سيركز على تصحيح الأخطاء، وقال:

«الفريق قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، لدينا 3 مباريات نعتبر كل مباراة بطولة خاصة، وخصوصاً أن المباريات المقبلة تقام بنظام خروج المغلوب وتتطلب تركيزاً كبيراً، أمامنا 3 مباريات للوصول إلى المباراة النهائية، ولكننا لن نقدم وعوداً». وأضاف: في مباراة الاستقلال فضل المدرب إشراك عدد من اللاعبين في مراكز جديدة، ولعبنا المباراة من دون ضغوط، ولكننا لم نقدم مستوانا المعروف.

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