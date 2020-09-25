كايو لوكاس لاعب الشارقة الأفضل في الجولة الخامسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز البرازيلي كايو لوكاس، لاعب نادي الشارقة الإماراتي، بجائزة لاعب تويوتا، للأسبوع في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، بعد حصوله على أعلى الأصوات في التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد منافسة استمرت على مدار يومين، وتفوق خلالها كايو بحصوله على نسبة 35 % من الأصوات، أمام زميله في نادي الشارقة، البرازيلي ويليتون سواريز، والذي حقق 33 % من أصوات المشاركين.

وكان الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام باختيار 8 لاعبين بالاعتماد على إحصاءات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع في هذه الجولة.

وبرز في قائمة المرشحين في هذه الجولة، مهاجم نادي الشارقة ويليتون، الذي سجل 3 أهداف «هاتريك»، وقاد من خلالها فريق إلى تحقيق الفوز على التعاون السعودي 6-0، وجاءت أهداف ويليتون الثلاثة من 4 تسديدات على المرمى، وفاز في 4 مواجهات فردية، وصنع فرصتين لزملائه، ليجمع 9.5 نقاط.

وانضم إلى ويليتون في القائمة زميله في الشارقة كايو، والذي نجح في تسجيل هدف خلال المباراة، وصنع هدفاً لزملائه، ومرر خلال المباراة 39 تمريرة ناجحة، ونجح في 6 مراوغات، وفاز في 7 مواجهات فردية، وسدد 4 محاولات على المرمى، وصنع 4 فرص لزملائه، ليجمع 8.4 نقاط.

وضمت القائمة العراقي مازن فياض لاعب نادي الشرطة العراقي، والذي كان مرشحاً في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدف فريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع الاستقلال الإيراني 1-1، وجاء هدف فياض البالغ من العمر 23 عاماً في الدقيقة 26 من المباراة، كما سدد اللاعب 4 محاولات، وفاز في 6 مواجهات فردية، وأكمل 4 مراوغات، وصنع فرصة لزملائه، ليجمع 8.1 نقاط.

ومن ضمن المرشحين، لاعب نادي النصر السعودي، خالد الغنام، الذي سجل هدف الفريق في المباراة التي تعادل خلالها مع السد 1-1، ضمن المجموعة الرابعة، وفاز اللاعب في 11 مواجهة فردية، ونجح في 5 مراوغات، وصنع فرصة لزملائه، ليجمع 7.7 نقاط.

وتواجد في القائمة ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي ، والذي جمع 7.6 نقاط، محافظاًعلى نظافة شباكه في المباراة أمام باختاكور ،ولاعب ساباهان ، مهدي تركمان، الذي حصل على ذات الرصيد، ومهدي علي فارمازي، لاعب شهر خودرو ، الذي حصل على 7.6 نقاط، وعلي فائز لاعب الشرطة، والذي حصل على 7.1 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز