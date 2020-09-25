الشارقة يكمل عقد فريق الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكملت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع مدرب المنتخب البرازيلي لكرة قدم الصالات، ماركينوس خافيير، لمدة موسم واحد.

جاء ذلك بحضور عمران الجسمي عضو إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، المشرف المالي والإداري، كما تم التعاقد مع ويلسون مارينز مساعداً للمدرب، بالإضافة للثلاثي البرازيلي المحترف.

والذي سيتم قيدهم في فئة اللاعب المقيم، وهم لوكاس ميرندا وغابرييل شافيز وكارلوس إدواردو، كما قررت إدارة الشركة، إسناد مهمة مدير الفريق لفيصل عبد الله، بينما سيشغل خليفة الحمادي منصب مدير التواصل والشؤون الإدارية. ماركينوس خافيير سيقود تدريب فريق كرة صالات الملك للموسم الأول، بعد عودة النشاط للنادي. وعلى صعيد الجهاز الإداري، وقع الاختيار لمنصب مدير الفريق، على فيصل عبد الله، كما اختارت الشركة، الحكم الدولي واللاعب السابق خليفة الحمادي، مديراً للتواصل والشؤون الإدارية.

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