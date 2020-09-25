الوحدة يواجه عجمان ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، مع عجمان، في مواجهة ودية على ملعب البرتقالي، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ويواصل العنابي تحضيراته خلال معسكره المقام حالياً في دبي، استعداداً للموسم الجديد، الذي لم يتحدد موعد انطلاقته، إذ تعد ودية عجمان اليوم، هي الرابعة التي سيخوضها الوحدة ضمن تحضيراته، وذلك بعدما كان قد خاض ثلاث وديات من قبل.

حيث شارك في بطولة أندية أبوظبي الودية في العين، لعب خلالها مباراتين، أمام الظفرة، وخسر بهدفين نظيفين، وخسر أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدف، وحقق فوزه الأول بهدف نظيف، في ودية الحمرية الأخيرة، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي. ويسعى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للوحدة خلال ودية اليوم، للاطمئنان على جاهزية جميع العناصر، وإلى أي مدى وصلت الحالة البدنية والفنية للاعبين، خاصة أن الفريق كان قد توقف عن التدريبات لفترة أسبوعين، بسبب الحجر الصحي، واضطراره إلى عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان رازوفيتش قد وضع بصمته الأولى مع الوحدة، بفوزه على الحمرية، سجله البرازيلي لوفانور، في أول أهدافه مع «أصحاب السعادة»، وهي المباراة الأولى التي قاد فيها المدرب الصربي الفريق، بعد إسناد المهمة له خلفاً للهولندي مارك فوتا، الذي أقيل من منصبه، إذ يستغل المدرب الفترة الحالية في تحضير اللاعبين، وتطبيق أفكاره التكتيكية مع الفريق، أملاً في ظهور العنابي بشكل قوي في الموسم الجديد.

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