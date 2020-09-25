البطائح بطلاً لدوري كرة الصالات

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

تُوج البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على خورفكان 4 - 2 في المباراة الثالثة والفاصلة بالنهائي، وكان البطائح فاز في المباراة الأولى بركلات الترجيح 4 - 2، وفاز خورفكان في المباراة الثانية 2 - 0، فيما ذهبت الفاصلة للبطائح برباعية سجلها عمر بالحاج وبرونو «هدفين» وسعود خلفان وسجل هدفي خورفكان خالد الشوكة وعمر النقبي.

وقام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج البطل بصالة البطائح بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس «تنفيذية الصالات» وعمران النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات، وحمد الكتبي وسالم النقبي رئيسي مجلس إدارة ناديي البطائح وخورفكان.

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