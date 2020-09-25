«فرسان دبي»: آسيا خسرت الهلال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ضرب لاعبو شباب الأهلي مثالاً رائعاً في الروح الرياضية، بإبداء تعاطفهم مع الهلال السعودي، عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتباره منسحباً من دوري الأبطال، وإلغاء كل نتائجه، وهو ما أهل «فرسان دبي» مباشرة إلى لقاء الأهلي السعودي غداً، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا

وقام عدد من نجوم شباب الأهلي، بالتعبير عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمق العلاقات الطيبة والقوية، التي تربط بين الرياضة الإماراتية ونظيرتها السعودية، من خلال دعواتهم بالشفاء لنجوم الهلال، مؤكدين أن «آسيا خسرت الهلال»

ومن هؤلاء النجوم، ماجد حسن، والذي نشر على حسابه في «انستغرام»، أمنياته بشفاء لاعبي الهلال، بينما نشر قلبين أحمر وأزرق فوق شعار نادي الهلال عبر حسابه في «تويتر»، وكذلك فعل وليد عباس، في حين، كتب سالمين خميس في حسابه على «انستغرام»، عبارة «آسيا خسرت الهلال».

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