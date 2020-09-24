شباب الأهلي يتعاقد مع هيلدون راموس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع جناح منتخب الرأس الأخضر، هيلدون راموس (31 عاماً)، قادماً من نادي التعاون السعودي، ليكون بديلاً للاعب البرازيلي المصاب ليوناردو.

وسيكون الرباعي الأجنبي في صفوف شباب الأهلي للموسم المقبل، مكون من البرازيلي كارلوس أدواردو، والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي.

والأرجنتيني كارتابيا، والذي تم تجديد استعارته مؤخراً من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الاسباني، والاسباني بيدرو كوندي الذي تم التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من نادي بني ياس، وذلك حتى إشعار آخر.

وأخيراً هيلدون راموس، والذي قدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمته السوقية بمليون و90 ألف يورو، مؤكداً تعاقده الرسمي مع شباب الأهلي، والذي لم يعلن رسمياً حتى الآن عن الصفقة.

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