البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

توج البطائح بطلا لدوري كرة قدم الصالات لأول مرة في تاريخ بعد فوزه على منافسه خورفكان 4-2 في ختام المسابقة لموسم 2019 - 2020في المباراة الثالثة والفاصلة بين الفريقين في النهائي وكان البطائح فاز في المباراة الاولى بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 4-4 ورد خورفكان بالفوز في المباراة الثانية 2-0.

فيما ذهبت الفاصلة للبطائح برباعية سجلها عمر بالحاج وبرونو "هدفين" وسعود خلفان وسجل هدفي خورفكان خالد الشوكة وعمر النقبي.

وقام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج البطل بعد نهاية المباراة التي جرت بصالة نادي البطائح بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وعمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات وحمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان.

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