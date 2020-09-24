الحزامي يختتم زيارته ويشيد بمرافق نادي كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

أختتم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي زياراته لاندية الساحل الشرقي بالوقوف على مرافق نادي اتحاد كلباء وتفقد سير أعمال الصيانة في الاستاد الرئيسي لكرة القدم والملاعب الفرعية الخاصة بفرق المراحل السنية.

وأشاد الحزامي بالمرافق التي يضمها نادي كلباء مثمناً جهود إدارة شركة كرة القدم وما تقوم به من عمل احترافي متكامل بشكل عام وتجهيز الفريق الأول فنياً بشكل خاص .

وكان في استقبال الحزامي ومرافقيه في كلباء كل من علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم والذي قدم شرحاً وافياً لوفد مجلس الشارقة الرياضي لما وصلت اليه الإدارة من تجهيزات كبيرة قبيل انتهاء الموعد المحدد وذلك بالتعاون بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال بكلباء .

و أثنى كانو على الدعم المتواصل من المجلس متمثلاً في عيسى الحزامي وجميع إدارات المجلس من خلال متابعتهم المستمرة والميدانية لكافة الأعمال

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