"الشارقة للصالات" يتعاقد مع مدرب المنتخب البرازيلي ماركينوس خافيير لمدة موسم

المصدر: البيان الإلكتروني

دعماً لفريق كرة قدم الصالات والذي أُعلن عن عودته مؤخرا أنهت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم أمس إجراءات التعاقد مع مدرب المنتخب البرازيلي لكرة قدم الصالات ماركينوس خافيير صاحب الإنجازات الكبيرة على مستوى البرازيل والقارة لمدة موسم واحد، جاء ذلك بحضور عمران الجسمي عضو إدارة شركة الشارقة لكرة القدم المشرف المالي والإداري، كما تم التعاقد مع ويلسون مارينز مساعداً للمدرب بالإضافة للثلاثي البرازيلي المحترف والذي سيتم قيدهم في فئة اللاعب المقيم وهم لوكاس ميرندا وجابرييل شافيز وكارلوس ادواردو كما قررت إدارة الشركة إسناد مهمة مدير الفريق لفيصل الحمادي، بينما سيشغل خليفة الحمادي منصب مدير التواصل والشؤون الإدارية.

وسيقود ماركينوس خافيير مدرب المنتخب البرازيلي من العام 2017 تدريب فريق كرة صالات الشارقة للموسم الأول بعد عودة النشاط للنادي، وسبق للمدرب صاحب الإنجازات الكبيرة الفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم بالصالات التي تقدمها "فيوتسال بلانيت" بواقع أربع مرات كما فاز ببطولة الدوري البرازيلي في 2015 وعلى صعيد المنتخبات حقق خافيير مع المنتخب البرازيلي بطولة الكونمنبول لثلاثة سنوات متتالية إضافة لفوزه ببطولة جنوب أمريكا لموسمي 18/19 وبطولة القراند بريكس مع المنتخب البرازيلي.

وسبق لمساعد المدرب ويلسون ماريز صاحب الخبرة الكبيرة في كرة القدم الخماسية والتي تبلغ 19 عاماً العمل في الدولة والمنطقة حيث عمل في البرازيل وأسبانيا والكويت بالإضافة إلى الإمارات وبالتحديد في نادي النصر والمنتخب الإماراتي لكرة قدم الصالات، كما دعمت الإدارة صفوف الفريق بثلاثة لاعبين من فئة المقيمين هما لوكاس ميراندا الذي يجيد اللعب في خانتي المدافع والجناح اليمين ليكون بصحبة جابرييل شافيز الحاصل على بطولتي جاشوا والشمال البرازيلي والذي سبق له اللعب بنادي النصر الإماراتي ومواطنهم الآخر كارلوس ادواردو والملقب بـ "كادو" والذي سبق وأن ارتدى الوان فريق مليحه، ليكونوا أول اللاعبين الأجانب والمسجلين في فئة المقيمين ضمن صفوف الفريق الشرقاوي.

وعلى صعيد الجهاز الإداري وقع الإختيار لمنصب مدير الفريق على فيصل الحمادي المدير السابق للمنتخب الإماراتي لكرة الصالات في العديد من البطولات أبرزها الأولمبياد وكأس آسيا كما سبق له العمل في اندية الوصل والظفرة التي شغل فيها منصب مدير الفريق في ثلاثة من نهائيات بطولات آسيا للصالات إضافة لبطولة القارات للصالات في البرازيل كما يمتلك فيصل خبرة كبيرة في العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات والإعلام، كما اختارت الشركة الحكم الدولي واللاعب السابق خليفة الحمادي مديراً للتواصل والشؤون الإدارية.

وأعرب المدرب البرازيلي ماركينيوس خافيير عن شكره لإدارة نادي الشارقة لكرة القدم على الثقة الكبيرة وطريقة تعاملهم الاحترافية في إنهاء التعاقد وأكد بأنه متشوق للبدء بمهامه والدخول في تحدي جديد وأن يقدم الفريق نتائج إيجابية لا تقل عن نتائج فريق كرة القدم في الفترة الاخيرة، ووعد خافيير أن يقدم كل ما يملك من خبرات اكتسبها خلال الفترة السابقة سواء مع الفرق في بلاده البرازيل أو منتخب السامبا، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وأنريشكلوا إضافة ودعم قوي للعبة كرة قدم الصالات في دولة الإمارات.

ومن جانبه وجه عمران الجسمي المدير المالي والإداري في شركة كرة القدم شكره لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وفي مقدمتهم على سالم المدفع بعد الموافقة على عودة لعبة كرة قدم الصالات لنادي الشارقة، وأعرب عن سعادته لتواجد اسم الشارقة وتمثيل الإمارة في مختلف الألعاب الرياضية في الدولة، وأكد الجسمي بأن المشاركة هدفها تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على ألقاب الموسم واحرازها. وأضاف: جاء التعاقد مع المدرب البرازيلي ماركينيوس خافيير نظراً لقوة السيره الذاتيه للمدرب والذي يشرف على المنتخب البرازيلي والذي يعد من أفضل المنتخبات العالمية ووجوده مع فريق الشارقة سيشكل إضافة قوية ليس فقط على مستوى نادي الشارقة إنما على كرة الامارات بشكل عام كون أن المدرب يعتبر محاضراً دولياً وله عدد من الكتب والإصدارات التي تتحدث عن الخطط والفنيات الخاصة بلعبة كرة قدم الصالات، مما يساعد النادي واللجنة التنفيذية للعبه من خلال إقامة الندوات والمحاضرات كون أن أحد أهداف النادي هو تطوير الكوادر البشرية بالدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز