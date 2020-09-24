كايو أفضل لاعبي الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا

المصدر: البيان الرياضي

فاز كايو لوكاس لاعب نادي الشارقة، بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، لمنطقة غرب القارة، بعد حصوله على أعلى الأصوات في التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد منافسة استمرت على مدار يومين، وتفوق خلالها كايو بحصوله على نسبة 35% من الأصوات أمام زميله في نادي الشارقة ويليتون سواريز، والذي حقق 33% من أصوات المشاركين.

وكان الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قام باختيار ثمانية لاعبين بالاعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع في هذه الجولة.

وبرز في قائمة المرشحين في هذه الجولة مهاجم نادي الشارقة ويليتون، الذي سجل ثلاثة أهداف قاد من خلالها فريق إلى تحقيق الفوز على التعاون السعودي 6-0، وجاءت أهداف ويليتون الثلاثة من 4 تسديدات على المرمى، وفاز في 4 مواجهات فردية وصنع فرصتين لزملاءه، ليجمع 9.5 نقطة.

وانضم إلى ويليتون في هذه القائمة زميله في الشارقة كايو، والذي نجح في تسجيل هدف خلال المباراة، وصنع هدف لزملاءه، ومرر خلال المباراة 39 تمريرة ناجحة، ونجح في 6 مراوغات، وفاز في 7 مواجهات فردية، وسدد 4 محاولات على المرمى، وصنع 4 فرص لزملاءه، ليجمع 8.4 نقطة.

وضمت القائمة أيضاً العراقي مازن فياض لاعب نادي الشرطة، والذي كان مرشحاً كذلك في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدف فريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع الاستقلال الإيراني 1-1، وجاء هدف فياض البالغ من العمر 23 عاماً في الدقيقة 26 من المباراة، كما سدد اللاعب 4 محاولات، وفاز في 6 مواجهات فردية، وأكمل 4 مراوغات، وصنع فرصة لزملاءه، ليجمع 8.1 نقطة.

ومن ضمن المرشحين لاعب نادي النصر السعودي خالد الغنام، الذي سجل هدف الفريق في المباراة التي تعادل خلالها مع السد القطري 1-1 ضمن المجموعة الرابعة، وفاز اللاعب في 11 مواجهة فردية، ونجح في 5 مراوغات، وصنع فرصة لزملاءه، ليجمع 7.7 نقطة.

وتواجد كذلك في القائمة ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي الذي جمع 7.6 نقطة، والذي حافظ على نظافة شباكه في المباراة أمام باختاكور، ولاعب سيباهان مهدي تركمان الذي حصل على ذات الرصيد، وكذلك تضمنت قائمة المرشحين مهدي علي فارمازي لاعب شهر خودرو، الذي حصل على 7.6 نقطة، وعلي فائز لاعب الشرطة الذي حصل على 7.1 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز