ليفربول على قمة «سبوتيفاي» بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف تطبيق «Spotify»، أن الأغنية الخاصة بنادي ليفربول «لن تسير وحدك»، قد حصلت على النسبة الأعلى من الاستماع من بين أغاني الأندية، عبر منصة الاستماع العالمية، وذلك ضمن دراسة حول عادات الاستماع لمشجعي كرة القدم، بعد نهاية موسم كرة القدم في أوروبا. وكشفت أحدث البيانات من «Spotify»، أن أغنية حامل لقب الدوري الإنجليزي، كانت رائجة في الإمارات وعالمياً، في شهور يونيو ويوليو وأغسطس، وتقدمت على غيرها من أغاني الأندية الأخرى، التي تحظى بشعبية كبيرة جماهيرياً، مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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