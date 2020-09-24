70 مدرباً مواطناً في أندية دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت إحصائية لمجلس دبي الرياضي عن ارتفاع عدد المدربين المواطنين في أندية دبي إلى 70 مدرباً لكل الفئات العمرية من أصل 130 مدرباً من مختلف الجنسيات، وهو ما يشكل 54% من مجموع المدربين العاملين، وشهدت هذه النسبة زيادة بـ 24% عما كانت عليه في السابق، حيث يعمل المجلس على رفعها بشكل سنوي من خلال حرصه على تواجد المدرب المواطن في مختلف الأجهزة الفنية سواء على مستوى الأكاديميات ومدارس الكرة أو الفريق الأول.

دعم

وتعزّز دعم مجلس دبي الرياضي لمسيرة المدرب المواطن منذ أكثر من 10 سنوات من خلال القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعيين مدرب وطني مساعد لمدربي الفريق الأول في جميع أندية دبي، وعملاً بهذا القرار قام المجلس باختيار عدد من المدربين الشباب وتطوير قدراتهم عبر إشراكهم في دورات في دبي وفرنسا وإسبانيا بهدف تمهيد الطريق أمامهم للعمل مساعدين لمدربي الفريق الأول والحصول على شهادات تدريب متقدمة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول مستقبلاً.

كوادر فنية إماراتية

وأثمرت هذه الجهود عن ظهور العديد من الكوادر الفنية الإماراتية من بينهم 10 مدربين يحملون رخصة مدرب محترف، «برو لايسن» وهم مؤهلون لتدريب الفريق الأول، حيث يتولى 7 منهم التدريب في فرق داخل الدولة وفي المنتخبات الوطنية، كما يتولى المدربون المواطنون بشكل حصري تدريب فريق الرديف في أندية دبي بقرار من المجلس، الذي يعمل على تعزيز حضورهم في جميع الفرق.

برامج تطوير

أكد مجلس دبي الرياضي استمرار خططه وبرامجه التطويرية المخصصة لدعم المدربين المواطنين والمواهب الرياضية والأكاديميات وكذلك البطولات الكروية للمدارس، وذلك بعد إضافة المزيد من التطوير لهذه البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس ونفذها منذ سنوات، وبالشكل الذي يحقق الاستثمار الأمثل للموارد ويتناسب مع التطورات الحاصلة في جميع المجالات، ويحقق الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل رياضة حفاظاً على سلامة الرياضيين وجميع المشاركين.

ووضع مجلس دبي الرياضي جميع الخطط لتنفيذ مبادراته وبرامجه التطويرية السنوية على النحو الذي يتناسب مع الفترة الحالية والتعليمات الاحترازية الخاصة بها، على أن يتم تنفيذ هذه المبادرات والبرامج فور إعطاء الضوء الأخضر من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كوفيد 19، وبالشكل الذي يتناسب مع خطط العمل ويضمن سلامة الجميع وفائدتهم.

تعزيز دور الأكاديميات

وضع مجلس دبي الرياضي الخطط المناسبة لمواصلة تنفيذ البرامج والبطولات لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين، وستكون جاهزة للتنفيذ عند صدور القرار الرسمي من الجهات الحكومية حول استئناف النشاط الرياضي، وتهدف هذه البرامج إلى توفير البيئة المناسبة لمشاركة الرياضيين المتميزين وتطوير مواهبهم وفق أفضل المعايير الدولية، وذلك بإشراف لاعبين ومدربين من المشاهير لتطوير الناشئين، من هذه البرامج برنامج رعاية المتميزين، وبرنامج أنت المستقبل، والبرامج التي يشرف عليها نجوم وأكاديميات دولية ومن بينها برنامج حارس مرمى المستقبل بأندية دبي وبرنامج مهاجم المستقبل بأندية دبي، الذي أثمر عن ظهور العديد من اللاعبين الذين تم ضمهم للفريق الأول وسجلوا حضوراً مميزاً وأهدافاً حاسمة، وتشمل جهود المجلس العديد من الفعاليات والبطولات من أبرزها «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم» التي ينظمها المجلس سنوياً ويشارك فيها آلاف اللاعبين من الناشئين وتساهم البطولة بشكل كبير في اكتشاف المواهب وضمها إلى أندية دبي، وبطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، وبطولة دبي الدولية لكرة القدم للناشئين، ومهرجان دبي لبراعم كرة القدم، وكأس دانون للأمم، والدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، بطولة دبي الدولية لكرة السلة للناشئين، وبطولة دبي الدولية لكرة اليد.

12 بطولة مدرسية

ينطبق الأمر كذلك على الرياضة المدرسية التي أولاها مجلس دبي الرياضي منذ تأسيسه اهتماماً خاصاً باعتبارها قاعدة الهرم الرياضي، وذلك من أجل نشر وتطوير ممارسة الرياضة في المؤسسات التعليمية كنشاط أساسي يساهم في صحة وسعادة الطلبة واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، حيث أطلق المجلس العديد من المبادرات والبرامج والبطولات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف من أبرزها «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي لبلوغ أفضل درجات التميز في العمل التعليمي والرياضي، ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ومساهمتهم في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع، كما ينظم المجلس العديد من البطولات للمدارس التي يصل عددها إلى 12 بطولة من بينها «بطولة مجلس دبي الرياضي المدرسية لكرة القدم»، و«دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية» و«بطولة الفتيات المدرسية»، و«بطولة كرة القدم للمدارس الخاصة»، وغيرها، كما ينظم العديد من البرامج التثقيفية برنامج «غرس» وبرنامج أبطال الغد وبرنامج التغذية السليمة من أجل التألق الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز