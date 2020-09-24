ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب نادي النصر من التوقيع مع لاعب الوسط الإسرائيلي ضياء سبع (27 عاما) من أصل عربي والذي يلعب حاليا في صفوف نادي غوانزو إيفرغراند الصيني، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي.

وتفيد متابعة "البيان" أن المفاوضات بين العميد وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

وبدأ ضياء سبع وهو لاعب دولي بالمنتخب الإسرائيلي منذ 2018، مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله الى فريق مكابي تل أبيب من الدرجة العليا في الدوري الاسرائيلي في موسم 2011-2012 ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم اخر ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفائدة مكابي بيتح تكفا لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادي مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى نادي هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو في اكبر صفقة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الاسرائيلي قبل أن يتلقى عرضا مغريا من نادي غوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح ضياء سبع من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

وكان النصر ضم إلى صفوفه 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد، هم المهاجم سيباستيان تيغالي القادم من الوحدة ومهاجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز لاعب الشارقة السابق ومدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، والبرازيلي كايكي جيسوس (19 عاما) في فئة المقيمين.

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