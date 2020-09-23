زينغا الأقرب لخلافة كانيدا في تدريب خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

علم" البيان الرياضي" بأن الاسباني راؤول كانيدا المدير الفني لفريق خورفكان تقدم باعتذاره عن عدم اكمال المهمة مع النسور في ظل تواتر انباء عن قبول استقالته من قبل شركة كرة القدم بخورفكان لظروف خاصة.

وتفيد المتابعات بأن إدارة خورفكان فتحت أكثر من خط مع عدد من المدربين لكن كفة الإيطالي والتر زينغا تبدو الأقرب، إذ تبقت بعض التفاصيل البسيطة لإتمام الصفقة خصوصا أن زينغا يمتلك معرفة ودراية بدوري الخليج العربي من خلال إشرافه من قبل على أندية عدة.

وحال تأكد ابتعاد كانيدا عن خورفكان فإنه سيكون الضحية الثانية قبيل بدء الموسم بعد إقالة مدرب العنابي السابق الإسباني مانويل خمينيز والتعاقد مع مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش.

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