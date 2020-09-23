العجلة وويلتون.. ثنائية الحضور والغياب

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

جسّدت عودة المحترف البرازيلي ويلتون سواريز لصفوف الشارقة هذا الموسم ومشاركته وتألقه مع الفريق في دوري أبطال آسيا «ثنائية خاصة» بينه ورئيس شركة كرة القدم بالنادي عبدالله العجلة، هذه «الثنائية» شكّلتها مواقف متشابهة للاثنين خلال 3 سنوات في نادي الشارقة، وبعد التألق الأخير لويلتون في دوري أبطال آسيا، استعادة ذاكرة «الشرقاوية»، بداية ارتباط اللاعب بالنادي في صفقة ناجحة قام بها عبدالله العجلة، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، في سبتمبر 2017، ضمن صفقات أخرى أشرف عليها، كانت مفتاح الشارقة للفوز بدوري الخليج العربي، لكن العجلة لم يبق طويلاً في منصبه وابتعد عن عمله في النادي بعد هذه الصفقات وشاءت الظروف أن يبتعد بعده ويلتون منتقلاً للوصل.

وفي هذا العام عاد عبدالله العجلة لمنصبه رئيساً لشركة كرة القدم في أبريل الماضي، وشاءت الأقدار أن تستمر «ثنائية الحضور والغياب» بينه وويلتون بعد أن أصيب المحترف البرازيلي الجديد جوناثاس في أول مباراة ودية يلعبها مع الفريق في توقيت حرج قبل أيام معدودة من اعتماد القائمة وإرسالها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فلم يجد العجلة أنسب بديل من ويلتون ونجح في الاتفاق مع نادي الوصل ليعود اللاعب إلى الشارقة، كما نجح من قبل عند التعاقد الأول مع نادي قيصري سبورت.

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